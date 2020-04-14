Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе упавшие деревья повредили три автомобиля Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе в связи с резким ухудшением погоды 14 апреля произошло пять падений деревьев. По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, из них в трех случаях насаждения упали на автомобили.

«Сейчас районными службами устраняются последствия непогоды. Бригадами производится распиловка и уборка упавших деревьев. Из людей никто не пострадал. Жизнеобеспечение города не нарушено», — пояснили в Управлении.