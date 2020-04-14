Фото: Олег Яровиков Под наблюдением медиков в России с подозрением на коронавирус находятся 133 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

По данным Роспотребнадзора на 14 апреля, в России проведено более 1,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Только за последние сутки проведено 66 тысяч тестов на коронавирус.

Под наблюдением медиков в России остаются сегодня 133 тысяч человек.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства.

Между тем, в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 1,925 млн подтвержденных случаев коронавируса, прирост за сутки составил 73 743 случая. В 181 стране мира вне КНР зарегистрировано свыше 1,841 млн случаев, за последние сутки прирост составил 73 644 случая.

Всем, но особенно пожилым людям и больным хроническими заболеваниями рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Как сообщал «Башинформ», к 13 апреля в России насчитывалось 18 832 заболевших. Из них 1470 человек выздоровели, 148 скончались.

В Башкирии накануне насчитывалось 107 случаев заболевших коронавирусом.