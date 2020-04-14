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Минсельхоз Башкирии приглашает творческих людей к участию в конкурсе «Сев в объективе»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Минсельхоз Башкирии приглашает творческих людей к участию в конкурсе «Сев в объективе» Фото: Олег Яровиков

Минсельхоз республики объявляет конкурс «Сев в объективе-2020» в рамках акции #мыдлявасбезвыходных. К участию приглашаются журналисты, блогеры, фотокорреспонденты, а также творчески увлеченные люди других профессий. В пресс-службе аграрного ведомства пояснили, что в этом году он посвящен объявленной федеральным Минсельхозом всероссийской акции в соцсетях (флешмоб) #мыдлявасбезвыходных и будет проводиться в двух номинациях: «Лучшая фотография и видеоролик о посевных работах 2020 года»; «Лучший пост в социальных сетях о посевных работах 2020 года». Хештег #мыдлявасбезвыходных обязателен.

Участникам предлагается подготовить и предоставить материалы на конкурс до 30 мая 2020 года. Работы принимаются по электронному адресу: Makarova.om@bashkortostan.ru. К заявке прилагаются фотографии (в электронном виде), ссылки на посты.

Скачать форму заявки и ознакомиться с положением можно на сайте Минсельхоза Башкортостана.

Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами. Организатор конкурса — Центр сельскохозяйственного консультирования РБ.

Теги: Минсельхоз Башкирии, весенний сев, конкурсы
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