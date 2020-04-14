Фото: Олег Яровиков Стали известны сроки обработки территорий Уфы от клещей и грызунов Фото: Олег Яровиков

В Уфе в весенне-летний период предусмотрена обработка территорий от клещей на площади 555 га, от грызунов на площади 10 400 га и водоемов от личинок комаров на площади 497 га. Об этом 14 апреля на очередном оперативном совещании в мэрии города доложил главный врач ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» Павел Мочалкин.

По его словам, обработка территорий от кровососущих насекомых проводится в местах массового отдыха населения города в ночные и ранние утренние часы согласно санитарному законодательству.

«Профилактические работы выполняются с использованием новейшего специализированного оборудования и современных препаратов, безопасных для населения и разрешенных к применению на территории страны», — сказал Павел Мочалкин.

Планируемые сроки начала профилактических работ от клещей и грызунов — 21 апреля. Завершить обработку территорий от клещей планируется до 9 мая, от грызунов до 31 мая.

Дислокация территорий и объектов, где будет проводиться обработка, размещается на официальном сайте Республиканского центра дезинфекции.