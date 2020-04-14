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В Альшеевском районе Башкирии завершается строительство нового ФОКа с бассейном

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госстроя Башкирии

В Альшеевском районе Башкирии завершается строительство нового ФОКа с бассейном Фото: пресс-служба Госстроя Башкирии

В Альшеевском районе Башкирии завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сообщили в пресс-службе Госстроя региона.

Строительство ФОКа с бассейном в селе Раевский, стоимость которого составляет около 150 млн рублей, началось осенью 2018 года. Общая площадь комплекса превышает 3 тысячи квадратных метров.

Сдача в эксплуатацию нового ФОКа в Раевском запланирована до конца второго квартала этого года.

«В здании расположен бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров, спортивный зал, тренерская, раздевалки, а также вспомогательные помещения. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен и для маломобильных граждан. Для них здесь предусмотрен гидравлический подъемник для бассейна, установлены пандусы», — подчеркнули в ведомстве.
На данный момент это уже второй по счету крупный спортивный объект в Раевском, но пока единственный с бассейном. Первый ФОК был построен здесь в 2005 году, сейчас в нем занимаются воспитанники местной детско-юношеской спортшколы.

Галина Бахшиева
Теги: строительство, ФОК, бассейн
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