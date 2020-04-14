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В Вербное воскресенье храмы Уфы посетили более 500 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Вербное воскресенье храмы Уфы посетили более 500 человек Фото: ИА «Башинформ»

В 19 православных храмах Уфы 11 и 12 апреля состоялись богослужения по случаю празднования Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья). На каждом религиозном объекте было организовано дежурство сотрудников полиции. Об этом на оперативном совещании в мэрии города 14 апреля сообщил замглавы администрации Рустем Газизов.

«Богослужения состоялись без массового участия прихожан. Всего посетили храмы 584 человека — это в течение дня. При этом единовременное пребывание граждан в храмах не превышало 50 человек», — доложил он.

19 апреля состоится главный христианский праздник — православная Пасха.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем верующим и попросить воздержаться от посещения храмов, провести праздник в режиме самоизоляции, в кругу семьи», — добавил Рустем Газизов.

Как сообщало агентство «Башинформ», в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи глава Башкортостана Радий Хабиров призвал православных не собираться в храмах во время пандемии коронавируса. По его словам, «молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома».

Ранее глава Башкортостанской митрополии Никон обратился к настоятелям монастырей и храмов. В связи с эпидемической обстановкой в стране и республике он распорядился с вечера субботы 11 апреля во всех приходах и монастырях совершать уставные богослужения духовенству при закрытых дверях.

Богослужения будут транслироваться на церковных каналах «Союз» и «Спас», а также онлайн на официальном сайте Уфимской епархии.

ИА «Башинформ»
Теги: праздники, Пасха, храмы
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