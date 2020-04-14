Фото: Валерий Шахов Индекс самоизоляции в Уфе за сутки вырос на 0,7 балла Фото: Валерий Шахов

Утренний снегопад заставил уфимцев остаться дома. По данным сервиса «Яндекса», уровень самоизоляции в столице Башкирии за сутки подрос на 0,7 балла. Однако Уфа по-прежнему находится в «желтой» зоне, согласно которой на улице много людей. Общий балл города на 08.00 14 апреля — 3,5 балла.

Напомним, сегодня в Башкирии помимо ранее разрешенных для работы предприятий, после двухнедельного перерыва трудиться вышли сотрудники парикмахерских и салонов оптики.