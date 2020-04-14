Фото: Валерий Шахов Коронавирус в Башкирии: Что будет с РКБ; препарат от COVID-19; «где найдем врачей?» Фото: Валерий Шахов

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин обратился к врачам: «Так сражения нам не выиграть!».

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Дозакупка аппаратов ИВЛ. 13 апреля глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что «к ранее принятым решениям о закупке 143 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких решили ещё докупить 550 таких аппаратов». «Всего в республике было 1290 аппаратов ИВЛ. С учётом новых партий, первая из которых поступит до 26 апреля (300 штук), а вторая — до конца мая, у нас будет 1983 аппарата ИВЛ. Таким образом, мы будем готовы к большому потоку пациентов с тяжелыми формами covid-19», — подчеркнул Радий Хабиров.

Число больных COVID-19 к 13 апреля увеличилось в республике до 107 человек, по России зараженных стало 18 328, информировал «Башинформ». «В самоизоляции под наблюдением врачей первичных медицинских организаций сейчас находится 6491 человек. В обсерваторе Уфы и Уфимского района находятся пять человек. В госпитале на базе ГКБ №18 получают лечение 60 человек», — сообщил в понедельник глава Минздрава РБ Максим Забелин. Также 370 пациентов и сотрудников закрытой на карантин горбольницы №1 Стерлитамака ждут результатов анализов на COVID-19.

В каких больницах лечат пациентов с коронавирусом. Как узнал «Башинформ», в Республиканской инфекционной больнице находятся 44 пациента в состоянии средней тяжести. 11 человек с коронавирусом проходят лечение в РКБ им. Куватова. В ГКБ Демского района Уфы лежат 6 человек, один в тяжелом состоянии. По одному инфицированному в Дюртюлинской ЦРБ, в больницах Кумертау, Октябрьского, в ЦГБ Сибая, в Исянгуловской ЦРБ. За 4 больными с коронавирусом наблюдают врачи Белебеевской ЦРБ. Три пациента лечатся в Бирской ЦРБ, два — в Республиканской инфекционной больнице Стерлитамака. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 262 человека, из них 11 несовершеннолетних. Переоборудовать под COVID-госпиталь планируют больницу №1 Стерлитамака. В Уфе глазной центр «Аллоплант» перепрофилируется в обсерватор по коронавирусной инфекции, куда будут размещать лиц, контактировавших с теми, у кого подтвержден COVID-19. ﻿Для этого готовятся 40 изолированных двухместных палат на 80 коек, рассказал «Башинформ».

«Где мы найдем врачей?» 13 апреля глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве предложил создать медицинский штаб по ситуации с коронавирусом. «Надеюсь, Максим Васильевич [Забелин, министр здравоохранения РБ – прим. ред.], научились на ситуации с РКБ? Ведь РКБ сейчас представляет огромную проблему, это же еще и огромный пласт врачей выбивается. Где мы найдем врачей? – сказал Хабиров. – Предлагаю создать нечто вроде медицинского штаба и проводить его как «Здравчас» — удаленно». Он поручил включить в состав штаба главврачей инфекционных больниц и медучреждений, перепрофилированных в инфекционные. На заседаниях штаба еженедельно по пятницам будут рассматриваться вопросы создания дополнительных инфекционных коек, оснащения их необходимым оборудованием и кислородными линиями.

Что будет с РКБ. В РКБ имени Куватова, закрытой на карантин 6 апреля, сейчас абсолютно рабочая атмосфера, заявила на брифинге 13 апреля замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. Она подчеркнула, что предстоит очень многое сделать «с точки зрения реструктуризации под коронавирусный госпиталь». На данный момент оформляются документы, «в том числе переводятся сотрудники на работу в условиях COVID-19». Одновременно пациенты эвакуируются в терапевтический корпус, где сформированы отделения для контактных больных, а также отделения для больных COVID-19.

Кто и чем кормит медиков на карантине. Для медиков РКБ им. Куватова на карантине готовят и доставляют еду сотрудники Центра детского и диетического питания Уфы. Продукты передаются с соблюдением правил бесконтактной отгрузки. До и после каждой доставки автомобиль дезинфицируют. Этот же Центр питания обеспечивает питанием и дежурные детсады Уфы, сообщил «Башинформ»

В выходные в Уфе зафиксировано более 3 тысяч нарушений режима самоизоляции, составлено более 600 протоколов, сообщил секретарь Совбеза Алексей Касьянов на совещании в правительстве Башкирии. В помощь полиции муниципалитеты выделили своих сотрудников. «Эта работа нужна. Люди устали и будут выходить, их надо возвращать домой. Надо терпеть. Кроме самоизоляции, других вариантов остановить эпидемию у нас пока нет», — сказал Радий Хабиров. Также МВД Башкирии будет контролировать автобусное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. 10-12 апреля из обеих столиц этим видом транспорта в регион прибыли 626 человек. Им также надо отбыть 14-дневный карантин, рассказал «Башинформ».

«Так сражения нам не выиграть!» 13 апреля в связи с ситуацией с КОВИД-19 к врачам республики обратился глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. О пожелал быть мужественными тем, «кто сейчас на передовой, не жалея своего здоровья, в сложнейших условиях спасает жизни людей». Тех, кто лечит пациентов, не зараженных коронавирусом, попросил «быть готовыми, отрабатывать навыки, читать актуальные статьи, следить за опытом коллег». «Коллективам больниц, у которых есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий», министр сказал, что «так сражения нам не выиграть!».

По факту распространения ролика о якобы сбегающих сотрудниках РКБ им. Куватова Кировский отдел СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Ранее в соцсетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство РКБ им. Куватова через окно покинуло здание медучреждения, в то время как больница была закрыта на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у ряда пациентов. Опубликованные материалы сопровождались видеозаписью. Следствие установило, что эта информация не соответствует действительности, передает «Башинформ»

Создается препарат от коронавируса. 13 апреля на совещании с Владимиром Путиным министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о создании российскими учеными препарата от коронавируса. «Мы планируем, что где‑то не позднее чем через 10‒12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания, для того чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний», — уточнил он.