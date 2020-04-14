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Какие улицы в Уфе продезинфицируют, когда установится благоприятная погода

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Какие улицы в Уфе продезинфицируют, когда установится благоприятная погода Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе при наступлении благоприятных погодных условий будут обработаны улицы: Сагита Агиша, Степана Злобина, Губайдуллина, Авроры, Батырская, Степана Кувыкина, Рабкоров, Софьи Перовской, Армавирская, Зайнаб Биишевой, Сочинская, Правды, Новороссийская, Магистральная, Дагестанская, Таллинская, Левитана, Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы народов. Площадь обрабатываемой территории составит 1 620 000 кв. метров.

Как доложил 14 апреля на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Рустем Хамитов, на сегодняшний день обработано более 5 370 000 кв. метров улично-дорожной сети Уфы.

Специальная обработка обеззараживающим раствором началась в столице 7 апреля с периметра Республиканской клинической больницы имени Куватова. В частности, были обработаны улицы Кирова, Мингажева, Кустарная, Революционная. Затем, с 9 по 11 апреля в ночное время проводилась обработка основных магистралей улиц города с последующим заходом на второстепенные улицы.

В качестве реагента для обработки улиц использовалось аэрозольное вещество «Этоксамин», которое сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей.

Мероприятия проводятся в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции совместно с ГБУЗ Центр дезинфекции Министерства здравоохранения РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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