В Уфе разыскивается 10-летний Роман Костюченко

В Уфе пропал Роман Костюченко 10 лет (2009 года рождения). Как сообщает группа поискового отряда «Лиза Алерт» в Республике Башкортостан, 13 апреля 2020 года он ушел из дома и не вернулся. Требуется помощь волонтеров.

Приметы:рост 140 см, спортивного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет:куртка темно-синяя с капюшоном, темные спортивные штаны с красными лампасами, темные кроссовки, темно-синяя шапка.

Инфорг поиска: Ксения 89178086808.