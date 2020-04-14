Врач-инфекционист Виктория Валикова назвала условия для строительства клиники в Башкирии













Уфимка, построившая две клиники для бедных в Никарагуа и Гватемале, врач-инфекционист, специалист по тропической медицине Виктория Валикова вернулась в Уфу вместе со своим супругом, американцем Эндрю Шварком.

О том, какой ей показалась Уфа после стольких лет отсутствия, чем Виктория планирует заниматься в Башкирии, она рассказала в эксклюзивном интервью информационному агентству «Башинформ».

— Почему вы вернулись в Уфу? Надолго? Навсегда?

— Мы с мужем хотели немного пожить без переездов. Можно было поехать куда угодно. Я предложила Уфу. За свою жизнь я посетила около пятидесяти стран, в десяти из них успела пожить. Уверенно заявляю: Уфа – очень достойное место, если брать в расчет стоимость продуктов, чистоту улиц, медицинскую помощь, экологию, развитость города, возможность ездить на природу, «размер» пробок на дорогах.

У нас есть цель – усыновить детей, мы ставили возможность это сделать в приоритет, но факторов, которые мы брали во внимание до переезда, было много.

Надолго или навсегда мы здесь — пока непонятно. Пока я не вижу смысла куда-то переезжать, хотя есть идея на старости лет купить кусок земли и разбить виноградник где-нибудь в Аргентине, например.

- Понятно, вы сейчас в самоизоляции, как и все мы. Какой вам кажется родина после стольких лет вне ее?

— Я уехала из Башкирии семь лет назад. Республика прекрасна, мне есть с чем сравнивать. Очень чисто, люди красивые. Сервис — какой пожелаешь, в шаговой доступности, в соседнем доме. Пешком ходить одно удовольствие – до изоляции мы каждый день гуляли.

Эпидемия в тропиках

— Пока вы в Уфе, как функционируют клиники? Добралась ли до них пандемия в каком-либо проявлении?

— Клиники работают в режиме карантина – принимаем только экстренных пациентов. До этого пару недель старались максимально раздать медикаменты людям с хроническими заболеваниями – тем, кто на карантине не справится без лекарств: пациентам на инсулине, больным с эпилепсией, высоким давлением. Выдавали сразу на несколько месяцев – чтобы они смогли пережить режим изоляции.

Кроме того, на приеме пациентов организовали две очереди. Люди с признаками ОРВИ заходят с одной стороны клиники через запасной вход, жителей с другими экстренными состояниями (например, с травмами) принимаем с основного входа. Если вдруг обнаруживаем больного с подозрением на «корону», обязаны изолировать его (у нас есть специальная палата для этого) и сообщить в министерство здравоохранения, а дальше следовать их указаниям.

Американский зять

— Каково Эндрю здесь? Что ему нравится, что не нравится категорически?

— Эндрю очень простой человек, для счастья ему нужно совсем немного. Нравится еда, хлеб из булочных, пироги. Не нравится кумыс. Икру красную тоже один раз дала попробовать — выплюнул.

В целом у него опыт жизни как у меня – и в развитых странах, и в развивающихся. Поэтому многое очень нравится – например, наличие спортзала в 15 минутах от дома. Или то, что можно на трамвае доехать до парка и погулять там. А еще нравится, что у нас есть дача – и можно картошки посадить. Для него это в диковинку, до этого он только фикус в горшке мог вырастить. Редко кто из американцев (если он не фермер, конечно) владеет землей.

А что не нравится… то, что мусор далеко выносить. Отсутствие бекона и гамбургеров в радиусе ста метров. Что на английском не с кем поговорить. А в целом, все нравится, он не привередливый.

Клиника в Башкирии

— Рассматриваете ли вы возможность реализовать проект по строительству клиники в отдаленных районах Башкирии?

— Если случайно кто-то подарит нам пару миллиардов рублей и скажет – а постройте клинику в Башкирии, думаю, в целом, можно попробовать.

Но пока я читаю комментарии в наших СМИ, мне хочется не строить, а разучиться читать (смеется). Люди пишут дикие вещи. Тут больницу строят, значит, «деньги отмывают» и «лучше бы всем денег на ипотеки раздали», «да зачем нам больница, постройте нам кинотеатр в районе», ну и вот это все.

— Планируете ли работать по специальности в Уфе?

— Я работаю полный рабочий день, наш проект Health & Help требует постоянного контроля. Думаю взять пару дежурств в неделю, чтобы не терять врачебный навык.

Пока подрабатываю только в частной клинике, но хотелось бы пойти в государственную больницу. Может быть в новую «инфекционку», когда достроят?

Прогноз доктора Вики

- Теперь вопрос как к специалисту, врачу-инфекционисту. Что вообще происходит? Вы наблюдаете, какие меры предпринимает правительство — достаточно ли их? Верно ли реагирует население, и если нет — что мы делаем не так? Когда это все закончится, ведь наверняка у эпидемий есть какой-то график, или это всегда непредсказуемая история?

— Изоляция и социальное дистанцирование – однозначно правильные меры. Как население реагирует — мне кажется, каждый по своему уровню развития это делает, кто-то долго не думая едет на шашлыки при первой возможности, несмотря на уговоры оставаться дома хотя бы на время. Кто-то бабушкам еду разносит, кто-то начинает обсуждать теорию заговора и пересылать все «страшные» и «правдивые» сообщения в мессенджерах.

Прогноз сейчас очень зависит от того, как будут вести себя люди, ведь каждый больной — это потенциальная опасность для сотен и тысяч других. Будем надеяться на лучшее и заботиться друг о друге.

— Дома хорошо?

— Очень хорошо, когда ты не один.