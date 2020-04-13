В Башкирии приостановлено формирование нового состава Общественной палаты

В Башкирии формирование нового 6-ого состава состава Общественной палаты республики приостановлено до отмены режима «Повышенная готовность».

Председатель региональной Общественной палаты Ольга Панчихина, считает это решение своевременным и необходимым, так как в условиях самоизоляции НКО и общественные объединения, которые выдвигают кандидатов на включение в новый состав палаты, не успеют подготовить и направить полный пакет документов в апреле, как это предполагалось ранее.

«Помимо возникших перед НКО механических трудностей по выдвижению своих представителей в палату есть и базовая причина переноса. Время эпидкризиса и борьбы с ним показывает, кто чего стоит, выявляет достойных уважения общественников, новых героев, которые могли бы представлять интересы жителей республики в качестве членов новой Общественной палаты нашей любимой Башкирии по-настоящему, а не на словах и не в петициях. Изменилось время, «бумажные» и «мерцающие» общественники и имитаторы активности оказались не очень в нём востребованы. Уже сейчас видно, кто «самоизолировался» от проблем общества в кризисный период, а кто ищет способы помочь людям, соблюдая все необходимые меры предосторожности. А многим НКО сейчас не до заседаний, они заняты помощью врачам, пожилым людям и всем, кто в этом нуждается», — пояснил руководитель Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Шамиль Валеев.

Напомним, что процедура формирования нового состава Общественной палаты республики была запущена 30 марта. Общественная палата РБ формируется в соответствии с законом в составе 13 членов. Одна треть состава ОП утверждается главой региона по представлению зарегистрированных на территории Башкортостана структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Одна треть состава палаты утверждается Государственным Собранием – Курултаем РБ. Члены Общественной палаты, утвержденные главой, и члены Общественной палаты, утвержденные Госсобранием, определяют состав остальной одной трети членов палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.