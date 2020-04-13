Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.75

EUR 80.73

13 апреля Понедельник

Уфа   °

Молния
На 13.04.20 в Башкирии выявлено 107 человек с COVID-19. Проведено 20 961 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 8 человек. Скончался 1 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Школа для взрослых﻿», «Говорит Башкирия» - подкасты «Башинформа» на время самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

«Школа для взрослых﻿», «Говорит Башкирия» - подкасты «Башинформа» на время самоизоляции Фото: Depositphotos.com

«Башинформ» собрал подборку вышедших подкастов на различную тематику для прослушивания во время периода самоизоляции.

Подкасты — это аудиофайлы, по формату напоминающие записанный эфир радиопередач.

В подборке представлены шесть подкастов ﻿на актуальные для Башкирии темы с экспертами, профессионалами в своих сферах, их беседы с журналистами агентства.

Подкаст №1. «Школа для взрослых﻿».

Кем стать, чтобы быть успешным? Что изменить в себе, чтобы повысить ценность на работе? Как выбирать вуз и как ориентировать ребенка на образование? Беседа о профориентации взрослых с психологом и тренером Александром Дубовиком.

Подкаст №2. «Городская среда».

Уфимский арт-критик, экскурсовод Кристина Абрамичева и редактор агентства «Башинформ» Рушана Ибраева пообщались с красноярскими урбанистами Петром Ивановым и Марией Быстровой о городских пространствах, о необходимости пешеходной улицы, городской культуре и ассимиляции сельских жителей в жизнь мегаполиса, о причинах игнорирования этой категорией жителей столичных мероприятий, а также о том, могут ли горожане влиять на внешний облик своего города.

Подкаст №3. «Не русский я — тогда кто?».

Редактор Рушана Ибраева и корреспондент Розалия Валеева пообщались с кандидатом философских наук, руководителем школы молодого этнолога, экспертом Федерального агентства по делам национальностей Азатом Бердиным. В разговоре с ученым выяснили, почему башкиры оскорбляются за Салавата Юлаева, зачем нужен памятник генералу Шаймуратову и почему всем народам так важно прошлое.

Подкаст №4. «Учиться ради крыльев за спиной».

﻿Корреспондент Розалия Валеева и педагоги уфимского центра «Растем вместе» обсудили перспективы, сложности и преимущества семейной формы образования.Кто имеет право перейти из традиционной школы на альтернативную? Что для этого нужно? Как проходят занятия? Есть ли оценки в дневнике и какой аттестат ребенок получит? И почему математика для нынешних подростков легче литературы? Все это объясняли директор центра «Растем вместе» Инна Федорова и соучредитель Рушана Смирнова.

Подкаст №5. ﻿«О современной армии, дедовщине и новобранцах»﻿. Первый ﻿эпизод подкаста «Говорит Башкирия».

Первый эпизод проекта «Говорит Башкирия» посвящен Дню защитника Отечества. Журналист Владимир Соловьев пообщался с военкомом Кировского и Ленинского районов Уфы Юрием Алферовым о празднике, о новобранцах, армии, дедовщине, как следует готовится к службе в вооруженных силах и что дает армия мужчине. Выяснили также, за какой армией будущее — полностью контрактной или смешанной.

Подкаст №6. ﻿«Какую роль играют женщины в обществе?» Второй эпизод подкаста «Говорит Башкирия».

Журналисты агентства Лейла Аралбаева, Рушана Ибраева и Розалия Валеева поговорили о роли женщин в современном обществе, о воспитании девочек для достижения успеха в жизни.

В записи подкаста также приняла участие начальник Центра социального развития и формирования человеческого капитала Института стратегических исследований РБ Римма Ахметьянова.

Почему женщинам приходится больше учиться? Чего хотят современные девушки? Почему женщин в политике пока значительно меньше, чем мужчин и каковы мировые тенденции в этой области. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Об этом — во втором эпизоде подкаста «Говорит Башкирия».

Вероника Нигматуллина
Теги: подкасты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Поступок главы Башкирии нерациональный, но правильный и ответственный – Шамиль Валеев
Поступок главы Башкирии Радия Хабирова вызвал резонанс среди интернет-пользователей. Напомним, руководитель региона 11 апреля лично посетил Республиканск
Онколог объяснил, чем опасен COVID-19 для курильщиков
Онколог Владимир Левшин рассказал в эфире радио Sputnik о том, как новая коронавирусная инфекция действует на курильщиков. По словам заведующего отделом
Ректор БГМУ озвучил «пиковый» прогноз по количеству больных COVID-19 в Башкирии
Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов на брифинге Минздрава РБ 12 апреля озвучил предварительные прогнозы по коли
Православные христиане встречают Вербное воскресенье-2020 в условиях самоизоляции
Православные христиане 12 апреля встречают праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в условиях самоизоляции. Праздник наступает за недел
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть