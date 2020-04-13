Фото: Depositphotos.com «Школа для взрослых﻿», «Говорит Башкирия» - подкасты «Башинформа» на время самоизоляции Фото: Depositphotos.com

«Башинформ» собрал подборку вышедших подкастов на различную тематику для прослушивания во время периода самоизоляции.

Подкасты — это аудиофайлы, по формату напоминающие записанный эфир радиопередач.

В подборке представлены шесть подкастов ﻿на актуальные для Башкирии темы с экспертами, профессионалами в своих сферах, их беседы с журналистами агентства.

Подкаст №1. «Школа для взрослых﻿».

Кем стать, чтобы быть успешным? Что изменить в себе, чтобы повысить ценность на работе? Как выбирать вуз и как ориентировать ребенка на образование? Беседа о профориентации взрослых с психологом и тренером Александром Дубовиком.

Подкаст №2. «Городская среда».

Уфимский арт-критик, экскурсовод Кристина Абрамичева и редактор агентства «Башинформ» Рушана Ибраева пообщались с красноярскими урбанистами Петром Ивановым и Марией Быстровой о городских пространствах, о необходимости пешеходной улицы, городской культуре и ассимиляции сельских жителей в жизнь мегаполиса, о причинах игнорирования этой категорией жителей столичных мероприятий, а также о том, могут ли горожане влиять на внешний облик своего города.

Подкаст №3. «Не русский я — тогда кто?».

Редактор Рушана Ибраева и корреспондент Розалия Валеева пообщались с кандидатом философских наук, руководителем школы молодого этнолога, экспертом Федерального агентства по делам национальностей Азатом Бердиным. В разговоре с ученым выяснили, почему башкиры оскорбляются за Салавата Юлаева, зачем нужен памятник генералу Шаймуратову и почему всем народам так важно прошлое.

Подкаст №4. «Учиться ради крыльев за спиной».

﻿Корреспондент Розалия Валеева и педагоги уфимского центра «Растем вместе» обсудили перспективы, сложности и преимущества семейной формы образования.Кто имеет право перейти из традиционной школы на альтернативную? Что для этого нужно? Как проходят занятия? Есть ли оценки в дневнике и какой аттестат ребенок получит? И почему математика для нынешних подростков легче литературы? Все это объясняли директор центра «Растем вместе» Инна Федорова и соучредитель Рушана Смирнова.

Подкаст №5. ﻿«О современной армии, дедовщине и новобранцах»﻿. Первый ﻿эпизод подкаста «Говорит Башкирия».

Первый эпизод проекта «Говорит Башкирия» посвящен Дню защитника Отечества. Журналист Владимир Соловьев пообщался с военкомом Кировского и Ленинского районов Уфы Юрием Алферовым о празднике, о новобранцах, армии, дедовщине, как следует готовится к службе в вооруженных силах и что дает армия мужчине. Выяснили также, за какой армией будущее — полностью контрактной или смешанной.

Подкаст №6. ﻿«Какую роль играют женщины в обществе?» Второй эпизод подкаста «Говорит Башкирия».

Журналисты агентства Лейла Аралбаева, Рушана Ибраева и Розалия Валеева поговорили о роли женщин в современном обществе, о воспитании девочек для достижения успеха в жизни.

В записи подкаста также приняла участие начальник Центра социального развития и формирования человеческого капитала Института стратегических исследований РБ Римма Ахметьянова.

Почему женщинам приходится больше учиться? Чего хотят современные девушки? Почему женщин в политике пока значительно меньше, чем мужчин и каковы мировые тенденции в этой области. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Об этом — во втором эпизоде подкаста «Говорит Башкирия».