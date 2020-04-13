Фото: Валерий Шахов В Башкирии ожидается неблагоприятная погода Фото: Валерий Шахов

Завтра, 14 апреля, в Башкирии ожидается неблагоприятная погода. Территория республики будет находиться в циркуляции неактивного циклона.

В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами по западу мокрый снег отложится на провода и деревья, информирует Башгидромет. Температура воздуха ночью будет -3,+2, днем +6,+11 градусов.

С середины недели в теплой неустойчивой воздушной массе температура воздуха повысится ночью до +2,+7°, днем до +11,+17 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельные периоды распространяясь на большую часть республики, возможны грозы.

По сведению Гидрометцентра России средние температуры воздуха на текущей неделе предполагаются на 3-4 градуса выше обычных.