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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик и профилактирует ли мед при коронавирусе

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик и профилактирует ли мед при коронавирусе Фото: автор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разъяснила, каким должен быть «настоящий» антисептик для рук.

Сообщается, что в эффективном кожном антисептике, вне зависимости от формы его выпуска (гель, салфетки и прочее), должны содержаться антимикробные действующие вещества, например, спирты, которые являются наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности. Для обеспечения быстрого антимикробного действия их содержание должно быть не менее 60%, говорится в сообщении информационного центра по коронавирусу «стопкоронавирус.рф».

Центр передает разъяснения Роспотребнадзора по часто задаваемым вопросам. Например сообщается, что на этикетке настоящего антисептика должно быть наименование «средство дезинфицирующее», и указание, что он предназначен для гигиенической обработки рук.

В Роспотребнадзоре отметили, что народные средства для профилактики коронавируса неэффективны.

«Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», — напомнили в сообщении.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор
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