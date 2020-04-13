Сеть пекарен «Горячий хлеб» доставляет хлеб, куличи и башкирскую выпечку по Уфе









Сеть пекарен «Горячий хлеб» запустила бесконтактную доставку по Уфе свежего ремесленного хлеба. В пекарне можно заказать праздничные пироги с сытными, сладкими или овощными начинками, пиццу и разнообразную выпечку.

Есть доставка замороженных полуфабрикатов — курников, уч-почмаков, губадьи. Их достаточно замороженными поставить в разогретую до 160 С духовку на 40 мин — и по дому разольется аромат вкусной домашней выпечки.

Принимаются заказы на хлеба, приготовленные на хмелю, на разнообразные пироги из сдобного теста, ржаного либо слоеного теста, на пиццу (овощную, с курицей и ананасами либо с колбасой), на традиционную башкирскую выпечку.

В пекарнях «Горячий хлеб» к Пасхе пекут по семейным рецептам сдобные домашние куличи с изюмом, покрытые белой глазурью.

Сеть пекарен заботится о здоровье покупателей и сотрудников. Курьеры службы доставки работают в масках и перчатках, и осуществляют безопасную доставку до дверей дома, не заходя внутрь и не приближаясь ближе чем на 2 метра к покупателям.

Оформить заказ на доставку пасхальных куличей, праздничных пирогов, ремесленного хлеба можно ежедневно по номеру телефона : +7-986-976-60-95 или в инстаграм.