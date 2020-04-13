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На 13.04.20 в Башкирии выявлено 107 человек с COVID-19. Проведено 20 961 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 8 человек. Скончался 1 человек.
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«Думаем о будущем!»: ректор БГМУ о заразе XXI века, лечении COVID-19 и прогнозах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Думаем о будущем!»: ректор БГМУ о заразе XXI века, лечении COVID-19 и прогнозах Фото: ИА «Башинформ»

Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов на брифинге Минздрава РБ 13 апреля подробно рассказал о мерах безопасности во время пандемии, о том, что убивает жителей региона помимо вирусов, и когда ждать окончания затянувшейся истории с коронавирусом. Агентство «Башинформ» подготовило тезисы из выступления профессора.

О заразе

Она очень тяжелая, но легко передается от человека к человеку.

Коронавирус – очень интересный.

Очень многие, 80 процентов населения перенесут это заболевание в легкой и суперлегкой форме.

Коронавирус – это такой же, как ОРВИ-вирус, как грипп-вирус: он пришел к человечеству и может быть, останется с нами навсегда, может быть, он уйдет.

Если человек подозревает, что заболел COVID-19: у него высокая температура, боль в горле, задыхается – он немедленно должен обращаться к врачу.

Инфекция сезонная – появляется осенью и весной. Будет больше солнце, больше тепла, вирус сам сойдет на нет.

«Если человек просто переживает, пусть он направит свои переживания на что-то полезное в условиях самоизоляции: на здоровое питание, занятие спортом, сделает давно не сделанные домашние дела, читает литературу, развивается, с детьми больше побудет», — сказал профессор.

О профилактике

Соблюдать меры самоограничения и социальной изоляции.

Нужно беречься сами и беречь окружающих.

С незнакомыми людьми не здороваться, не прикасаться.

Лишний раз не трогать кнопки, ручки необработанными дезсредствами руками и без защиты.

Не трогать лицо необработанными руками.

«Тогда удастся в разы снизить риск возможного заражения», — подчеркнул спикер.

О масках

Маски – это больше ритуал.

Маска низкого класса защиты не спасет, если на тебя чихнет заболевший человек.

В маске больной человек минимизирует риски заразить окружающих.

«Если мы носим маску, то всем демонстрируем, что да, мы соблюдаем режим самоизоляции, да, мы уважаем себя и уважаем других», — пояснил Валентин Павлов.

О курении и алкоголе

Курение и алкоголь – бич нашего времени.

Курильщик имеет шанс умереть от всех заболеваний гораздо выше, чем некурящий человек.

Коронавирус – это повод бросить курить.

Алкоголь лучше применять по прямому его назначению, особенно тяжелый алкоголь – это обрабатывать им руки, поверхности, столы, ручки входных дверей.

Смертность от алкоголя у нас в десятки раз выше, чем от любой инфекции.

Водка сильнее убивает, чем все вирусы и бактерии вместе взятые.

Следует ограничить себя в потреблении алкоголя.

О лечении

Первому, кто придумает вакцину от COVID-19, дадут Нобелевскую премию. Это будет герой человечества.

С вирусом может бороться только вакцина.

Должны быть созданы антитела, которые заблокируют узловые моменты белков, генов этого микроорганизма.

Сейчас неясно, что может погубить вирус.

Лечение сегодня проводится вспомогательное, направленное на ликвидацию симптомов этого заболевания.

Вирус мутирует, постоянно меняются схемы противовирусной терапии.

Собственно с вирусом можно справиться, но труднее, когда он наслаивается на сопутствующие заболевания.

О повторном заражении COVID-19

Мы же заражаемся повторно гриппом, ОРВИ. Это такая же обыкновенная инфекция. Она новая, человечество еще с ней не встречалось. Поэтому она такая неизученная, интересная, вирулентная. Много людей от нее погибает.

Для этого и существует режим самоизоляции, чтобы не было повторных заражений, в том числе.

Кто-то будет иметь иммунитет, а кто-то будет подвержен заразе, повторно заболевать.

Прогнозов по реинфекции мы не даем.

Наша жизнь после пандемии точно изменится!

Советы профессора

Думать, куда мы пойдем дальше после вируса.

Посмотреть, как будет развиваться страна, республика.

Это реальный вызов, который нам подарил XXI век.

Думать о будущем!

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, наука, медицина
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