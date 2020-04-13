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Мэрия Уфы опубликовала список дежурных 14 апреля детских садов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Мэрия Уфы опубликовала список дежурных 14 апреля детских садов Фото: ИА «Башинформ»

﻿﻿14 апреля в период режима самоизоляции в Уфе будет работать 21 дежурный детский сад. Администрация Уфы опубликовала соответствующий список.

Информация о работающих дежурных детсадах ежедневно обновляется на сайте администрации Уфы.

Дежурные группы функционируют для детей, родители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность, отметили в мэрии.

В случае, если ребенка необходимо принять в детсад в другой части Уфы, удаленной от проживания, или тогда, когда ребенка вовремя не поставили на питание, родители обязаны предоставить заведующему детского сада свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и написать заявление о необходимости посещения дежурной группы. Сделать это можно в восемь утра, когда ребенка приведут в детсад.

Дежурные детсады будут работать во всех районах Уфы.

Демский район:

— детсад № 73 (ул. Генерала Кусимова, 17а);

— детсад № 75 (ул. Островского, 18/2).

Калининский район:

— детсад № 58 (ул. Транспортная, 40/2);

— детсад № 57 (ул. Победы, 9, корп. 3);

— детсад № 311 (ул. Вологодская, 19/3);

— детсад № 272 (ул. Сельская, 8а).

Кировский район:

— детсад № 3 (ул. Кувыкина, 33/1);

— детсад № 260 (ул. Расулева, 6/1).

Ленинский район:

— детсад № 255 (ул. Красина, 13/2);

— детсад № 8 (ул. Аксакова, 57а);

— детсад № 284 (ул. Жуковского, 28).

Октябрьский район:

— детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);

— детсад № 122 (ул. Жукова, 4/3);

— детсад № 325 (ул. Рыльского, 10/2);

— детсад № 218 (ул. Шафиева, 24);

— детсад № 259 (ул. Менделеева, 217/1);

— детсад № 89 (проспект Октября, 60/2).

Орджоникидзевский район:

— детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);

— детсад № 217 (ул. Б.Хмельницкого, 126/1).

Советский район:

— детсад № 244 (ул. Красноводская, 11);

— детсад 127 (ул. Комсомольская, 17, корп.2).

ИА «Башинформ»
Теги: дежурные детсады
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