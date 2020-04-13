Стало известно, кто и чем кормит медиков на карантине в РКБ имени Куватова в Уфе

Фото: пресс-служба администрации Уфы

















Фото: пресс-служба администрации Уфы

Центр детского и диетического питания Уфы оказывает помощь сотрудникам РКБ им. Куватова, а именно, работники организации готовят и доставляют еду для медиков, которые находятся на карантине.

По словам заместителя директора центра Валентины Гайсаровой, меню составляется по желанию сотрудников больницы: каждый день разнообразно.

«Мы готовим завтрак, обед и ужин на 718 человек, которые находятся на карантине в РКБ. Мы делаем опрос среди работников больницы, придерживаемся их вкусов и составляем меню, — пояснила она. — Например, на завтрак были доставлены пшеничная каша с маслом, яйцо отварное, йогурт, сыр, масло, чай с сахаром и хлеб, а на обед приготовили винегрет, азу из говядины, рис, сок и выпечку».

По данным пресс-службы мэрии, продукты доставляются и передаются с соблюдением правил бесконтактной отгрузки. Все продукты расфасованы по одноразовым контейнерам и разложены в коробки.

Одноразовая посуда и весь картонаж ежедневно обеззараживаются с помощью бактерицидной лампы, по инструкции. До и после каждой доставки продукции дезинфицируют автомобиль.

«У нас также усилены меры санитарных норм. Центр обеспечен всем необходимым набором дезинфицирующих и моющих средств для обработки помещений, поверхностей, а также приобретены средства индивидуальной защиты», — прокомментировала врач-диетолог Наиля Исламова.

Между тем, городской Центр детского и диетического питания продолжает обеспечивать питанием и дежурные детские сады Уфы.