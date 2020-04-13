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Писатели и издательства попросили власти РФ признать книги товарами первой необходимости

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Писатели и издательства попросили власти РФ признать книги товарами первой необходимости Фото: автор

Известные российские писатели, издательства и книжные магазины попросили власти страны о поддержке книгопечатной отрасли. Более 500 человек подписали открытое обращение к правительству.

В числе писателей, которые просят о поддержке книжной индустрии: Гузель Яхина, Виктор Пелевин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина, Людмила Улицкая. Обращение подписали также кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», российский писатель Борис Грачевский, топ-менеджеры российских издательств и книжных сетей, как крупнейших, так и региональных, сообщает «Интерфакс».

Авторы опасаются, что ситуация по коронавирусу приведет к краху всей книжной индустрии, поскольку, как говорится в письме, закрытие книжных магазинов парализовало работу всей отрасли — от писателей, издателей до полиграфических предприятий. Они обращают внимание на то, что в рамках борьбы с распространением коронавируса были закрыты книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всех продаж книг. В отличие от магазинов продуктов и аптек они не вошли в число торгующих товарами первой необходимости.

Чтобы поддержать книгопечатную отрасль, авторы предлагают приравнять книги к товарам первой необходимости, что позволило бы открыть магазины и включить книжную индустрию в число отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19.

Между тем «Ведомости» приводят слова гендиректора одной книжной сети, который оценивает продажу книг через интернет всего 10% выручки. При этом авторы обращения признают, что доля книжной отрасли в экономике страны скромная, но имеет огромную социальную значимость: в 2019 году российский книжный рынок, по данным одной из издательских групп, составил 92 млрд рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: книги, книгоиздание
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