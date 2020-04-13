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Глава Башкирии предложил создать медицинский штаб по ситуации с коронавирусом

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 13 апреля предложил создать медицинский штаб по ситуации с коронавирусом.

«Надеюсь, Максим Васильевич [Забелин, министр здравоохранения РБ – прим. ред.], научились на ситуации с РКБ? Ведь РКБ сейчас представляет огромную проблему, это же еще и огромный пласт врачей выбивается. Где мы найдем врачей? – сказал руководитель региона. – Предлагаю создать нечто вроде медицинского штаба и проводить его как «Здравчас» — удаленно. Особенно взять тех главврачей, на базе больниц которых размещены инфекционные койки, тех, где идут карантинные ситуации. Чтобы я уже от первых лиц получал информацию. Это нечто «Здавчаса», но будет посвящено только ситуации с коронавирусом».

На заседаниях медицинского штаба главврачи оперативно будут докладывать, что не хватает больнице, какое оборудование следует докупить, а также о состоянии здоровья пациентов и сотрудников.

Планируется, что заседания штаба будут проводиться по пятницам либо по вторникам.

«Боритесь за каждого, — обратился к министру здравоохранения РБ глава республики. – Я понимаю, очень сложно. Вы докладывали, что ряд пациентов находятся в довольно сложном положении. Боритесь за каждого. Двигаемся вперед, иллюзий ни у кого быть не должно: точно придет и постучится в дверь эта инфекция. Она уже постучалась, она уже здесь».

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, медицина, коронавирус
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