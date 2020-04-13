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Названо число людей в Башкирии, которые по итогам проверок не соблюдают режим самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Названо число людей в Башкирии, которые по итогам проверок не соблюдают режим самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Заместитель премьер-министра правительства Ленара Иванова сообщила о результатах проверок режима самоизоляции гражданами, которые контактировали с больными в РКБ или прибыли из поездок.

На оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан она заявила, что по поручению главы республики пройдено в общей сложности 10777 адресов. Из них соблюдают требования 93 процента людей. Вице-премьер напомнила, что в начале этот показатель составлял 37 процентов.

«Что касается РКБ, нам поступили сведения контактных людей, проживающих по 3238 адресам. Мы приступили к их обходу в пятницу, — уточнила Ленара Иванова. — Соблюдают требования по самоизоляции 89 процентов. Выявлен 81 нарушитель, или 3 процента. И 5 процентов людей не проживает по данному адресу».

К людям, прибывшим из Москвы, кто должен соблюдать самоизоляцию по приезду, добавились приезжие из Санкт-Петербурга. С доставкой адресов прибывших в аэропорт и на ЖД вокзал помогает Гостранс.

По «москвичам» пройдены все 100 процентов адресов. По словам вице-премьера, там дисциплина хуже — только 70 процентов соблюдают самоизоляцию. 14 процентов людей не проживают по данному адресу или не открыли дверь.

По категориям возраста 65 + и тем, кто имеет хронические заболевания, будет пройдено с проверками 35 тысяч адресов.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, обход
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