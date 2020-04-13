Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе перекроют половину улицы Степана Халтурина в связи с ремонтом Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе перекроют половину улицы Степана Халтурина в связи с ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 14 апреля 2020 года начнется ремонт улицы Степана Халтурина на участке от улицы Рихарде Зорге до проспекта Октября. Протяженность объекта ремонта составляет 650 метров.

В период проведения подготовительных работ и фрезерования будет ограничено движение транспорта по половине проезжей части. Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально в период работ по устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

«Согласно заключенному муниципальному контракту срок завершения работ – 31 июля 2020 года. Однако, дорожные службы приложат все усилия для того, чтобы завершить работы раньше указанного срока», — сообщает городская администрация.

В процессе производства работ будет выполнено фрезерование старого покрытия на площади порядка 6700 квадратных метров, обустроена техническая полоса, установлены новые бортовые камни и уложено новое асфальтобетонное покрытие. Также предусмотрено устройство покрытия тротуара. После завершения работ будет нанесена дорожная разметка термопластиком.

Ремонт производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уфимцев и гостей столицы Башкортостана просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.