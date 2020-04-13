Фото: Олег Яровиков РЖД приостановили перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны Фото: Олег Яровиков

В связи с эпидемиологический ситуацией холдинг Российские железные дороги с 13 апреля 2020 года приостановил перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Мера будет действовать до отмены введённых ограничений.

В связи с эпидемиологической обстановкой РЖД обращается с просьбой ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией

«С 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования. Как социально ответственные компании, ОАО «РЖД» и АО «ФПК» принимают это непростое решение, заботясь, в первую очередь, о здоровье и безопасности ветеранов. Оформление бесплатных перевозок будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных Covid-19», — сообщает пресс-служба РЖД.

Напомним, в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» принял решение об обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий