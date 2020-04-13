Медицинское сообщество Башкирии поддерживает медиков и пациентов РКБ им.Куватова
В соцсетях известные врачи Башкирии высказывают слова поддержки медикам и пациентам РКБ им.Куватова, которые находятся на карантине в медучреждении.
«Мы находимся в непростой эпидемиологической ситуации, связанной с массовым распространением коронавируса COVID-19. Наши коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, с которыми я общаюсь, также закрывают медицинские учреждения на карантин. Пока это один из верных способов остановить пандемию, это знают все медицинские работники со студенческой скамьи. Я каждый день созваниваюсь с коллегами из РКБ, с теми, кто находится в самой больнице и проводит время карантинизации дома. Они понимают, что эти меры необходимы для дальнейшего нераспространения вируса. Поддержкой для моих коллег и пациентов стал визит в РКБ им. Куватова руководителя нашей республики Радия Хабирова, который лично переговорил и узнал самочувствие пациентов и врачей. Все принимаемые государством и системой здравоохранения меры по борьбе с коронавирусной инфекцией эффективнее сработают с участием каждого из нас: моем тщательно руки, носим маски, вовремя их меняем, и по возможности #остаемсядома», — написал на своей странице в Фейсбуке ректор БГМУ Валентин Павлов.
«Невозможно остаться в стороне. Хочу сказать слова поддержки докторам и пациентам республиканской больницы! Болезни не выбирают, где им проявиться! Врачи РКБ оказались на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Очень просто сидеть где-нибудь в кабинете и всех любить. Но очень сложно оставаться добрым и понимающим в самой гуще уставших и озлобленных людей. В этой связи я восхищена поступком главы республики Радия Хабирова. Он сделал очень правильный и человечный поступок. Наверное, дух наших коллег поднялся. Я же со своей стороны ежедневно общаюсь по телефону с зам. главного врача по акушерству и гинекологии Ириной Борисовной и другими, близкими мне докторами. Ни разу не услышала жалобы и стенания. Горжусь вами! Держитесь мои любимые коллеги!», — пишет заведующая кафедрой акушерства и гинекологии и ИДПО БГМУ Альфия Ящук.
«Коронавирус вызвал пандемию, которая принесла всем много проблем. Сегодня всем нелегко. Каждый день рост количества заболевших. Уважаемый Радий Фаритович Вы посетили РКБ им.Куватова — это сильный поступок руководителя Республики. Вы настоящий Лидер!.. Желаем всем здоровья, благополучия, берегите себя! Победим войну с коронаинфекцией. Мы справимся», — пишут профессора Дина и Саубан Хунафины.
«В нынешних условиях хотел бы призвать всех не паниковать, не критиковать, не оценивать чужие решения, не быть «диванным аналитиком и критиком», а просто выполнять качественно каждый свою работу. В 1993 году я врачом интерном пришёл в стены Республиканской клинической больницы им.Куватова. Много лет провёл в этой больнице. Прошёл свой профессиональный путь. Даже купил квартиру напротив, чтобы пешком ходить на работу... сейчас РКБ переживает трудные времена. На ее месте могла оказаться любая больница, любое медицинское учреждение, ведь к такому невозможно подготовиться. Невозможно четко предугадать алгоритм действий в условиях эпидемии. Поэтому мы не можем критиковать и оценивать чьи-то решения, действия и давать им свою оценку. Уверен, что правительство, Минздрав, руководство больницы принимает все возможные меры. А самое главное, что обычные люди, ничем не связанные с больницей предлагают свою помощь. Они — герои нашего времени. Не жалея личного времени и средств, ребята просто привозят тёплую еду, товары первой необходимости . Все пройдёт, и это тоже! В любой ситуации надо бы оставаться просто Человеком и выполнять четко свою работу и не забывать тех, кому действительно нужна ваша поддержка, а не оценка и критика. Берегите себя и своих близких», — написал доктор медицинских наук, профессор Руслан Сафиуллин.
«Мы все находимся в непростой ситуации, связанной с распространением COVID 19. Но хочется поддержать тех, кому особенно трудно. Медицинские работники и пациенты РКБ им.Куватова вынуждены находится в стенах лечебного учреждения длительное время. Мы желаем им сил, терпения и возвращения к своим близким здоровыми! Берегите себя! Поддержкой для них стал визит руководителя Республики Радия Хабирова, мы очень надеемся, что отныне пережить эту непростую ситуацию им будет легче. Мы все должны принимать участие в борьбе с распространением инфекции и выполнять меры защиты. Вместе мы справимся! Берегите себя и своих близких», — пишет коллектив кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ.
Напомним, что 11 апреля глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. Руководитель региона, соблюдая меры безопасности, облачился в противочумный костюм и отправился в здание больницы.
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Медицинское сообщество Башкирии поддерживает медиков и пациентов РКБ им.Куватова
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