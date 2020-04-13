Фото: Олег Яровиков Еще двое уфимских туристов вернулись в Россию из Южной Кореи с помощью властей Башкирии Фото: Олег Яровиков

12 апреля после долгих скитаний по заграничной земле в Россию вернулись двое уфимских туристов. Девушки попали в «коронавирусную западню» в Южной Корее. На связь с ними вышли представители правительства Башкирии.

По поручению главы республики Радия Хабирова, «застрявших» за границей подруг консультировали по оформлению документов, покупке билетов и способах отправления в Россию.

Сейчас туристки находятся во Владивостоке. Их поместили в обсервацию в санатории «Амурский залив». После двухнедельного карантина уфимки вернутся на родину.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что власти Башкирии на прошлой неделе помогли вернуться домой семьям с детьми из Таиланда и Армении.