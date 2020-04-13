В Куюргазинском районе благотворители подарили электрическую коляску парню с диагнозом ДЦП

Фото: администрация Куюргазинского района











Фото: администрация Куюргазинского района

В августе 2019 года к главе администрации Куюргазинского района Юлаю Ильясову обратилась жительница местного села Якутово Эльвира Ишдавлетова с просьбой оказать материальную помощь для приобретения электрической инвалидной коляски своему сыну Радмиру. С рождения врачи поставили ему диагноз ДЦП. В администрации муниципалитета агентству «Башинформ» рассказали, что, несмотря на болезнь, Радмир не унывает: он радуется каждому дню, общителен и добр. Любит рисовать и отлично разбирается в компьютере. Ему 18 лет. Живет в большой дружной семье. У него есть старшая сестра, брат-близнец и братишка. Для дальнейшего развития и передвижения Радмиру была необходима электрическая инвалидная коляска, которая стоит немалых средств. Семье Ишдавлетовых она была не по карману, тем более отец мальчика после операции стал инвалидом.

Помочь парню и семье взялся Благотворительный фонд поддержки социального развития Куюгазинского района. Представители фонда обратились к начальнику филиала Газпром ПХГ Канчуринское УПХГ Вячеславу Овчинникову с просьбой выделить средства для покупки коляски Радмиру. Руководитель предприятия поддержал просьбу благотворительного фонда и в этом году перечислил средства на счет организации.

На прошлой неделе глава района Юлай Ильясов вместе с Вячеславом Овчинниковым привезли в Якутово долгожданную электрическую складную коляску.

«Она полностью оборудована под телосложение Радмира, который был рад такому подарку и все его эмоции были на лице. Приятно, когда в такие сложные времена есть возможность сделать доброе дело и оказать помощь нашим особенным детям. Выражаем Канчуринскому УПХГ в лице Вячеслава Геннадьевича большое спасибо. А Радмиру и его семье желаем здоровья и успехов», — отметил глава администрации Куюргазинского района.

Юлай Ильясов подчеркнул, что все меры предосторожности в условиях пандемии были соблюдены (антисептик, маска, перчатки, соблюдение дистанции).