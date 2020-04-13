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Жителей Башкирии призывают аккуратно выбрасывать использованные маски и перчатки

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Жителей Башкирии призывают аккуратно выбрасывать использованные маски и перчатки Фото: соцсети

В связи со сложной эпидобстановкой, жители Башкирии начали массово использовать одноразовые медицинские маски, гигиенические салфетки и перчатки. Одна маска в среднем может эффективно использоваться около двух часов, а затем выбрасывается. Ежедневно в мусорные контейнеры попадают десятки тысяч потенциально опасных предметов личной гигиены с возможным присутствием вируса. По данным Роспотребнадзора, в домашних условиях использованную медицинскую маску необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Точно так же следует поступить и с использованными резиновыми одноразовыми перчатками.

«Сотрудники коммунальных служб каждый день рискуют здоровьем, вывозя и обрабатывая выброшенный нами мусор, — заявил Министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров. — Поэтому большая просьба: прежде, чем выбрасывать в урны использованные перчатки и маски, сложите их в отдельный пакетик».

Урал Искандаров пояснил, что работники операторов по обращению с коммунальными отходами сегодня обеспечены средствами индивидуальной защиты. Однако предосторожность не будет лишней.

Сергей Николаев
Теги: медотходы
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