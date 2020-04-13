Фото: Олег Яровиков В Уфе на карантин закрыта еще одна больница из-за пациента с подозрением на COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В 21-й уфимской больнице обнаружен пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Пока официально больному поставлен диагноз «внебольничная пневмония». Однако первый тест на COVID-19 дал сомнительный результат.

«В связи с этим больница №21 закрыта на выписку и прием пациентов, — объяснили в республиканском Минздраве. – Приняты соответствующие меры. Контактный персонал оперативно переведен на самоизоляцию».

По данным профильного ведомства, больницу закрыли прежде всего для дезинфекции. Поликлиника при медучреждении работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что на жестком карантине по коронавирусу в Уфе находится РКБ им. Куватова.