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В Абзелиловском районе Башкортостана клуб бабушек шьет маски для раздачи сельчанам

ОБЩЕСТВО
Фото: Курултай башкир

Фото: Курултай башкир

В селе Альмухаметово Абзелиловского района Башкортостана пожилым людям раздали защитные маски. Здесь началась акция «Стопкоронавирус».

Маски многоразовые, их члены общественного объединения «Ағинәйҙәр» (дословно «Белые бабушки») сшили сами. Женщины шьют их из имеющихся дома тканей.

Уже было роздано более 50 масок, сообщает пресс-служба Курултая башкир. Отмечается, что бабушки не выходят из дома, а передают маски через молодых волонтеров.

Бабушки просят всех поддержать акцию и подарить пожилым и нуждающимся соседям маски.

ИА «Башинформ»
Теги: маски
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