Фото: пресс-служба МЧС РБ Под Уфой произошел перелив грунтовой дороги, ведущей к деревне Крючевка Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Уфимском районе Башкирии из-за подъёма уровня воды в реке Юрмаш произошел перелив грунтовой дороги, ведущей к деревне Крючевка. По данным пресс-службы МЧС РБ, текущий уровень реки составляет 120 см, критичный уровень для подтопления домов — 270 см.

«В деревне постоянно проживают 24 человека, из них 10 детей. Связь с указанными жителями поддерживается. Администрация района готова обеспечить жителей продуктами и предметами первой необходимости по первой просьбе. Пока заявок не поступало, — сообщили в ведомстве. — Социально-значимых объектов в населенном пункте нет. Подтопленных домов и придомовых участков нет. Есть пешеходный мост, до села Русский Юрмаш около 2 км».

При помощи специальной техники уже произведена чистка водопропускных труб. Если обстановка ухудшится, будет развернут пункт временного размещения, расположенный в школе села Русский Юрмаш. Пока заявок о размещение в ПВР не поступало.

Ситуация находится на контроле МЧС Башкирии, администрации и председателя противопаводковой комиссии Уфимского района.