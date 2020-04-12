На Уфу обрушился ливень с градом: фото непогоды в условиях самоизоляции

Фото: ИА «Башинформ»





Фото: ИА «Башинформ»

На Уфу днем 12 апреля обрушился ливень с градом. Размер льдинки доходил до размера крупной горошины. В частности, дождь в вперемежку с градом лил в течение 10-15 минут в Кировском районе города. Где-то льдинки были крупнее, где-то мельче, а где-то их и вовсе не заметили, сообщают местные жители.

В условиях режима самоизоляции корреспондент агентства «Башинформ» сделал фотографии непогоды прямо с лоджии квартиры.

В ближайшее время погода жителей республики не порадует. Ранее МЧС Башкирии предупреждало граждан о неблагоприятных явления в виде порывов ветра до 17 м/с. 13 апреля ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, днем +5, +10. На автодорогах ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.