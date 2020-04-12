Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.75

EUR 80.73

12 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
На 12.04.20 в Башкирии выявлено 84 человека с COVID-19. Проведено 18404 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На Уфу обрушился ливень с градом: фото непогоды в условиях самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

На Уфу днем 12 апреля обрушился ливень с градом. Размер льдинки доходил до размера крупной горошины. В частности, дождь в вперемежку с градом лил в течение 10-15 минут в Кировском районе города. Где-то льдинки были крупнее, где-то мельче, а где-то их и вовсе не заметили, сообщают местные жители.

В условиях режима самоизоляции корреспондент агентства «Башинформ» сделал фотографии непогоды прямо с лоджии квартиры.

В ближайшее время погода жителей республики не порадует. Ранее МЧС Башкирии предупреждало граждан о неблагоприятных явления в виде порывов ветра до 17 м/с. 13 апреля ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, днем +5, +10. На автодорогах ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Мэр города Салавата отправлен в отставку
11 апреля на заседании Горсовета Салавата депутаты приняли решение об отставке главы городской администрации Динара Халилова и назначении нового исполняю
Поступок главы Башкирии нерациональный, но правильный и ответственный – Шамиль Валеев
Поступок главы Башкирии Радия Хабирова вызвал резонанс среди интернет-пользователей. Напомним, руководитель региона 11 апреля лично посетил Республиканск
Глава Башкирии лично изнутри узнал об обстановке в РКБ им. Куватова
11 апреля глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. Руководитель региона, соблюдая меры безопа
Когда гуляла вся республика: 12 лет назад ХК «Салават Юлаев» впервые стал чемпионом страны
11 апреля Уфа и Башкирия вспоминают исторический день. В этот день 12 лет назад впервые в своей истории хоккейный клуб «Салават Юлаев» стал чемпионом Рос
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть