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12 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
На 12.04.20 в Башкирии выявлено 84 человека с COVID-19. Проведено 18404 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
Молния
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Ученые из Уфы спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в России через несколько дней

ОБЩЕСТВО

Количество больных коронавирусной инфекцией в Москве к 14 апреля достигнет 10 тысяч, а в регионах России, исключая Москву, область и Санкт-Петербург — 5 тысяч. К такому выводу пришли ученые созданного совместно БГМУ и УГАТУ проектного офиса по математическому моделированию и прогнозированию развития новой коронавирусной инфекции.

Ученые строят прогнозные модели с горизонтом планирования 7 дней на основе данных Роспотребнадзора, их точность составляет 98%. Подобная модель для Башкирии появится в ближайшее время, для нее требуется несколько большая динамика данных.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ученые БГМУ и УГАТУ разрабатывают математическую модель прогнозирования развития коронавирусной инфекции. Со стороны УГАТУ в группу входят кандидаты технических наук Ирина Лакман и Айрат Галямов, со стороны медицинского университета — доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин, кандидат медицинских наук Азат Билялов, Булат Идрисов, Диана Гареева. Ожидается, что опираясь на модели, власти и система здравоохранения смогут функционировать более оперативно и эффективно.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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