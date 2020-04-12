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На 12.04.20 в Башкирии выявлено 84 человека с COVID-19. Проведено 18404 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
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Минздрав Башкирии о якобы потерянных результатах анализов медиков на COVID-19: «Это фейк»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Минздрав Башкирии о якобы потерянных результатах анализов медиков на COVID-19: «Это фейк» Фото: Валерий Шахов

В Башкирии из 170 сотрудников и пациентов Республиканской клинической больницы им. Куватова, результаты анализов которых были повторно отправлены на повторную проверку в Роспотребнадзор для объективной оценки, только у 12-ти диагноз COVID-19 был подтвержден. Об этом на очередном брифинге Минздрава РБ сообщил глава ведомства Максим Забелин.

Также он ответил на вопрос журналистов, касающийся потери части результатов анализов сотрудников РКБ имени Куватова.

«Это не является действительностью. Это фейковая информация, прошу ей не верить. Никакие результаты анализов не потерялись, вся информация имеется у нас в медицинской информационной системе «Промед», каждый может с ней ознакомиться. С учетом опровержения этой информации руководство стационара доведет до каждого лично его анализ, не через электронную систему, а непосредственно в виде распечатки», — сказал министр.

Ранее было получено 170 сомнительных результатов анализов на COVID-19 у сотрудников и пациентов РКБ имени Куватова, которые требовали подтверждения.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, медицина
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