Фото: Ксения Калинина В Башкирии школьники и студенты деревни вынуждены «ловить» интернет на дороге Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в соцсетях появилось сообщение о том, что в Кигинском районе, в деревне Кульметово, школьники и студенты, а их около 40 человек, не имеют возможности обучаться дистанционно из-за низкой скорости интернета. Местные жители просят власти обратить внимание на их проблему и помочь.

«У нас в деревне нет условий обучатся дистанционно. Скорость интернета 100 килобит в секунду. Мы не можем загружать задания и отправлять их вовремя. Чтобы открыть одно задание надо ждать около двух часов. Межевская дорога стала местом обучения наших ребят. Можете приехать посмотреть сколько машин стоят на дороге, и в них дети сидят с ноутбуками», — говорится в сообщении.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментариями по поводу сложившейся в деревне ситуации с дистанционным обучением в Минобрнауки и Минцифразвития Башкирии.

«Да, такая проблема действительно обозначилась. К нам поступило порядка четырех обращений от жителей деревни Кульметово Кигинского района. На сегодняшний день оптической линии связи в деревне Кульметово нет, за короткие сроки построить сеть не получится. Необходимы время и немалые финансовые вложения. По предварительным подсчетам, до населенного пункта нужно построить линию связи не менее 18 км. В связи с загруженностью провайдера в период временной самоизоляции принять окончательное решение по обеспечению деревни связью будет возможно не раньше июля 2020 года. Деревня обеспечена мобильным интернетом в стандарте 2G, что вполне достаточно для обмена информацией между учениками и педагогами в период перехода на дистанционный образовательный процесс», — прокомментировали в пресс-службе Минцифразвития Башкортостана.

В ведомстве также пояснили, что еще до ситуации с коронавирусом Кульметовские школа и ФАП в 2021 году были запланированы для подключения к высокоскоростному интернету в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», что и будет реализовано в установленный срок.

Стоит отметить, что 2G может использоваться только для мессенджеров и для получения заданий по электронной почте, но не для онлайн-уроков.

В пресс-службе Министерства образования и науки Республики Башкортостан напомнили, что с учетом технической готовности определено три способа обучения:

онлайн уроки – для участия в таких уроках школьнику нужен компьютер и высокоскоростной интернет;

кейсы электронные – нужен компьютер и интернет, можно использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете;

кейсы бумажные – нет необходимости в компьютерном оборудовании и интернете.

«В школах, и даже в одном классе могут использовать все три варианта обучения. Каждый ученик получит знания, вне зависимости от наличия высокоскоростного подключения интернета у него дома», — пояснили в министерстве.