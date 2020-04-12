Фото: Радий Хабиров, Fb Глава Башкирии поделился с подписчиками в соцсетях своими книжными пристрастиями Фото: Радий Хабиров, Fb

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 апреля поделился с подписчиками в соцсетях новинками своей библиотеки. Руководитель республики отметил, что затрудняется в выборе: какую книгу сейчас начать читать.

«...когда-то, когда жил ещё в Москве (ещё в докоронавирусную эпоху), любимым удовольствием было приехать поздно ночью в книжный магазин «Москва» на Тверской, спокойно покопаться в новинках и уйти оттуда с полными пакетами книг... вот — остатки, как говорится, роскоши, и трудности выбора, что почитать», — написал Радий Хабиров.

Он также намекнул, что в Уфе, когда будет побежден коронавирус, возможно, появится круглосуточный книжный магазин.

«Как победим вирус — найду в Уфе какой-нибудь книжный магазин, работающий поздно ночью – это, действительно, особое удовольствие — копаться в книжных полках в два ночи», — отметил глава республики.

Из представленного на фотографии набора книг понятно, что Радий Хабиров предпочитает издания, посвященные истории и психологии.