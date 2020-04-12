Глава Башкирии поделился с подписчиками в соцсетях своими книжными пристрастиями
Глава Башкирии поделился с подписчиками в соцсетях своими книжными пристрастиями Фото: Радий Хабиров, Fb
Глава Башкирии Радий Хабиров 12 апреля поделился с подписчиками в соцсетях новинками своей библиотеки. Руководитель республики отметил, что затрудняется в выборе: какую книгу сейчас начать читать.
«...когда-то, когда жил ещё в Москве (ещё в докоронавирусную эпоху), любимым удовольствием было приехать поздно ночью в книжный магазин «Москва» на Тверской, спокойно покопаться в новинках и уйти оттуда с полными пакетами книг... вот — остатки, как говорится, роскоши, и трудности выбора, что почитать», — написал Радий Хабиров.
Он также намекнул, что в Уфе, когда будет побежден коронавирус, возможно, появится круглосуточный книжный магазин.
«Как победим вирус — найду в Уфе какой-нибудь книжный магазин, работающий поздно ночью – это, действительно, особое удовольствие — копаться в книжных полках в два ночи», — отметил глава республики.
Из представленного на фотографии набора книг понятно, что Радий Хабиров предпочитает издания, посвященные истории и психологии.