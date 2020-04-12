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Уроженец Уфы Ирек Баишев сохраняет в Германии память о «северных амурах»

ОБЩЕСТВО
Фото: из личного архива Ирека Баишева

Уроженец Уфы Ирек Баишев сохраняет в Германии память о «северных амурах» Фото: из личного архива Ирека Баишева

Что Башкирию сегодня связывает с Германией, кроме памяти о трагедии в 2002 году с самолетом «Башкирских авиалиний» и гибели 72 человек, воспоминаний о студенческих стройотрядах под девизом «Дружба — Фройндшафт» и целых деревнях благоварских немцев, уезжавших в Германию на ПМЖ в 1990-е годы?

Оказалось — как минимум три мемориала, посвященных башкирским конникам, с победой гнавших войска Наполеона до самого Парижа в 1813-14 году. Напомним: в истории их прозвали «северными амурами» за боевую доблесть и колоритный облик с луками-стрелами, поразившими в свое время Европу. Установить мемориалы их памяти сумел по личной инициативе практически один человек, наш соотечественник — предприниматель Ирек Баишев, бывший уфимец, 28 лет назад уехавший жить в Германию.

Именно он, увлекшись историческими военно-патриотическими реконструкциями всемирно известной «Битвы народов» под Лейпцигом, помогает соотечественникам ежегодно участвовать в них и активно продвигает башкирскую культуру в Европе еще и как невероятно креативный меценат — реконструирует старинные дома, давая им свои имена и расписывая в стиле стрит-арт многоэтажки фигурами героических башкирских всадников.

А его родители стали прототипами героев исторического романа «1813 год. Огонь войны» немецкой писательницы Сабины Эберт, в котором есть глава, посвященная башкирам — участникам Отечественной войны 1812 года. Эта история, по сути, готовый сценарий для съемок полнометражного художественного фильма, который бы стал невероятным пиаром Башкирии за рубежом — нужна только поддержка его создания со стороны правительства республики.

Еще один уникальный проект Ирека Баишева — реставрация и позолота стрелы на шпиле церкви Святого Лауренция в немецком городке Шварцвальд. Стрелы, которая, по преданию, пробила маковку шпиля, будучи пущена одним из башкирских героев Отечественной войны 1812 года — ведь кто еще тогда в Европе воевал с луком и верхом на конях?

О том, как сохраняют в Германии память о «северных амурах», как воспринимают башкирскую тему в Европе, как стоит использовать ее для продвижения республики на внешнем информационном рынке, каковы сегодня перспективы башкирско-немецкого сотрудничества — беседа с Иреком Баишевым в рубрике «Земляки».

Гульчачак Ханнанова
Теги: земляки, память
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