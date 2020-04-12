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Молния
На 11.04.20 в Башкирии выявлено 66 человек с COVID-19. Проведено 16922 тестов. Под подозрением 231 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
Молния
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Поступок главы Башкирии нерациональный, но правильный и ответственный – Шамиль Валеев

ОБЩЕСТВО
Фото: Горобзор

Поступок главы Башкирии нерациональный, но правильный и ответственный – Шамиль Валеев Фото: Горобзор

Поступок главы Башкирии Радия Хабирова вызвал резонанс среди интернет-пользователей. Напомним, руководитель региона 11 апреля лично посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. Он, соблюдая меры безопасности, облачился в противочумный костюм и отправился в здание медучреждения.

Известный публицист Шамиль Валеев считает, что посещение Радием Хабировым больницы, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19, можно оценить с двух точек зрения.

«Столько всего произошло в нашей главной больнице в эти дни, и, возможно, недели и месяцы, что глава нашей республики решил увидеть все своими глазами, и услышать сам. С точки зрения должностного лица высокого уровня, в такой сложный период этот поступок нельзя назвать рациональным. Но с мужской точки зрения — правильный и ответственный. Наверное, ему нельзя по-другому. Надо быть рядом с докторами, быть рядом с пациентами, — написал на своей странице в «Фейсбуке» Шамиль Валеев. — И нам с вами тоже предстоит быть на их стороне. И когда все красиво и правильно. И когда что-то идет не так. Вместе не так страшно».

Как сообщалось ранее, Радий Хабиров пообщался с пациентами и врачами РКБ, пожелал им скорейшего выздоровления. Глава республики убедился, что медперсонал и больные обеспечены респираторами, костюмами, комбинезонами, перчатками и другими средствами защиты. Для всех организовано полноценное питание, зоны отдыха. Помимо этого, Радий Хабиров напомнил врачам о финансовой поддержке тем, кто на передовой в борьбе с коронавирусом.

В РКБ имени Куватова находятся девять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 111 ожидают результатов тестов. Больница закрыта на двухнедельный жесткий карантин с 6 апреля.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Радий Хабиров
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