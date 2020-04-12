Фото: администрация Уфы Жители Башкирии смогут оценить качество капремонта домов через специальный онлайн сервис Фото: администрация Уфы

НОФ «Региональный оператор капремонта в многоквартирных домах РБ» разработал онлайн сервис по оценке качества и сроков выполненных работ.

Система действует следующим образом. На информационных стендах ремонтируемых домов будет размещен QR-код на сервис. При переходе по ссылке через QR-код жителям дома необходимо авторизоваться через одну из социальных сетей — «Вконтакте», «Facebook», «Mail.ru Group» или «Одноклассники» для обратной связи с заявителем.

Далее в онлайн сервисе нужно ввести адрес дома, выбрать вид работ, после чего можно будет поставить оценку их качеству и срокам, а при желании написать свой комментарий и приложить фотографии.

Сообщается, что новый онлайн сервис обеспечит быстрое реагирования надзорных служб на замечания жителей и позволит улучшить качество проводимых работ.

В 2020 году в Башкирии по программе капремонта запланировано выполнить 922 вида работ в 839 многоквартирных домах. Сейчас капремонт МКД в республике временно приостановлен из-за сложной эпидобстановки, за исключением домов, где выполняется ремонт кровли.