Фото: Олег Яровиков Православные христиане встречают Вербное воскресенье-2020 в условиях самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Православные христиане 12 апреля встречают праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в условиях самоизоляции. Праздник наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Православные вспоминают одно из главных событий последних дней земной жизни Христа, которое описывают четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса. Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, он ими же был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки.

В это воскресенье, как и накануне вечером, по традиции, верующим принято раздавать в храмах распустившиеся вербные ветки — в России они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима. Освященные вербы хранят в течение всего года и украшают ими иконы в доме. Но в этом году пандемия коронавируса внесла в эту практику свои коррективы. Как сообщало агентство «Башинформ», в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи глава Башкортостана Радий Хабиров призвал православных не собираться в храмах во время пандемии коронавируса. По его словам, «молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома».

Ранее глава Башкортостанской митрополии Никон обратился к настоятелям монастырей и храмов. В связи с эпидемической обстановкой в стране и республике он распорядился с вечера субботы 11 апреля во всех приходах и монастырях совершать уставные богослужения духовенству при закрытых дверях.

Богослужения будут транслироваться на церковных каналах «Союз» и «Спас», а также онлайн на официальном сайте Уфимской епархии.