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МЧС Башкирии предупреждает о порывистом ветре до 18 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о порывистом ветре до 18 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о порывах ветра до 18 м/с. По данным синоптиков, 12 апреля до 20.00 часов в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днём небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Температура в светлое время суток составит 9-14 градусов.

В понедельник, 13 апреля, прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3, +2, днем +4, +9.

Во вторник, 14 апреля, ожидается небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, при прояснении до -6, днем 6-11.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ, прогноз
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