В Уфе перекроют движение транспорта по улице Пугачева

12 апреля дорожные службы перекроют движение по улице Пугачева, на которой уже 10 дней идет ремонт дорожного полотна. Ограничение коснется участка от улицы Сочинской до Бельской. Автомобилистов просят спланировать свой маршрут через Армавирскую.

ИА «Башинформ»

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