В Уфе перекроют движение транспорта по улице Пугачева
12 апреля дорожные службы перекроют движение по улице Пугачева, на которой уже 10 дней идет ремонт дорожного полотна. Ограничение коснется участка от улицы Сочинской до Бельской. Автомобилистов просят спланировать свой маршрут через Армавирскую.
Напомним, что завершить ремонт дороги планируется завершить до конца апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Психоневрологический интернат в Нефтекамске закрыли на карантин после смерти постояльца
Уфимское ателье SARBI готово принять заказ на пошив противочумных костюмов
В Башкирии стало известно состояние пациентов с подтвержденным коронавирусом
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи