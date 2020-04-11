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В Уфе перекроют движение транспорта по улице Пугачева

ОБЩЕСТВО

12 апреля дорожные службы перекроют движение по улице Пугачева, на которой уже 10 дней идет ремонт дорожного полотна. Ограничение коснется участка от улицы Сочинской до Бельской. Автомобилистов просят спланировать свой маршрут через Армавирскую.

Напомним, что завершить ремонт дороги планируется завершить до конца апреля.

ИА «Башинформ»
Теги: ремонт, Уфа, Пугачева
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