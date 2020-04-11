Уфимское ателье SARBI готово принять заказ на пошив противочумных костюмов

Дизайнерское ателье SARBI в Уфе изъявило желание принять заказы на пошив противочумных комбинезонов и защитных халатов. По словам директора предприятия Саимы Хасановой, швеи ателье могут раскроить костюмы и наладить выпуск столь востребованных сегодня медицинских нарядов.

«Сырье тоже можно приобрести. Это не проблема. Нам главное знать, сколько и чего необходимо республике», — поделилась с агентством «Башинформ» Саима Хасанова.

Отметим, что ранее ателье взялось за выпуск немедицинских многоразовых масок.

Телефоны для заказа: +7 937 486-09-59 (есть WhatsApp), +7 903 354-48-89

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Адрес ателье: Уфа, ул. К. Маркса, 52.