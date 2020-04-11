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11 апреля Суббота

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На 11.04.20 в Башкирии выявлено 66 человек с COVID-19. Проведено 16922 тестов. Под подозрением 231 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
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Назван список улиц в Уфе, которые будут дезинфицировать в ночь на 12 апреля

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Назван список улиц в Уфе, которые будут дезинфицировать в ночь на 12 апреля Фото: Валерий Шахов

В 22 часа 11 апреля улицы Уфы снова начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Работы продолжатся до шести утра 12 апреля.

Жителей первых и вторых этажей просят на это время не открывать окна, несмотря на то, что дезинфекторы безопасны.

На время работ будет ограничено движение транспорта по улицам: 50 лет СССР, Менделеева, Сипайловская, Жукова, Гагарина, Бикбая, Чудская, Уфимское шоссе, Невского, Кольцевая, Вологодская, Индустриальное шоссе, Трамвайная, Седова.

По всем вопросам дезинфекции можно обращаться в ИДЦ Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр администрации города: 8-800-250-56-04.

ИА «Башинформ»
Теги: дезинфекция, коронавирус, улицы, Уфа
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