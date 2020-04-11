Фото: Валерий Шахов Назван список улиц в Уфе, которые будут дезинфицировать в ночь на 12 апреля Фото: Валерий Шахов

В 22 часа 11 апреля улицы Уфы снова начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Работы продолжатся до шести утра 12 апреля.

Жителей первых и вторых этажей просят на это время не открывать окна, несмотря на то, что дезинфекторы безопасны.

На время работ будет ограничено движение транспорта по улицам: 50 лет СССР, Менделеева, Сипайловская, Жукова, Гагарина, Бикбая, Чудская, Уфимское шоссе, Невского, Кольцевая, Вологодская, Индустриальное шоссе, Трамвайная, Седова.

По всем вопросам дезинфекции можно обращаться в ИДЦ Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр администрации города: 8-800-250-56-04.