В Башкирии частная лаборатория начала принимать анализы на коронавирус

В Башкирии одна частная клиники начала принимать анализы на COVID-19. Эту информацию подтвердила главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Анна Казак. По ее словам, коммерческое медучреждение вошло в официальный реестр федерального Роспотребнадзора.

«У лаборатории, которая начала принимать анализы ми проводить тест системы на наличие у пациентов новой коронавирусной инфекции все документы в порядке. Юридическое лицо заявило и гарантировало то, что при обследовании здоровых людей не произойдет заражение от инфицированных».

Согласно информации на официальном сайте заявленной частной лаборатории, анализ на COVID-19 обойдется пациентам в 1900 рублей.

Список сертифицированных частных организаций для подобных анализов можно уточнить на сайте федерального Роспотребнадзора.