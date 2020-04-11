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Радий Хабиров в Салавате осмотрел дворы и посетил детскую поликлинику, где провели ремонт

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В 2019 году в Салавате по программе «Башкирские дворики» благоустроили дворовую территорию четырёх многоквартирных домов по улице Бочкарёва. Здесь появились две детские площадки с травмобезопасным покрытием, спортивные снаряды, удобные скамейки. Часть малых архитектурных форм управляющая компания изготовила своими силами. Главный инженер ООО «Домоуправление № 9» Оксана Редькина рассказала главе региона, что во дворе заасфальтировали более 1,5 тысячи квадратных метров, установили 22 опоры освещения, организовали 210 парковочных мест. Следить за порядком помогает система видеонаблюдения.

Глава региона отметил, что глаз радуется, когда он видит такие перемены в наших дворах, где создаются комфортные условия для всех категорий населения. По его словам, возможно, если ситуация по коронавирусной инфекции не ухудшится, он даст разрешение начать работы в городах по программе «Башкирские дворики», но с соблюдением всех необходимых санитарных мер безопасности.

Радий Хабиров обратился к местным жителям, которые в настоящее время соблюдают режим самоизоляции.

«Понимаю, вам тяжело сидеть в четырёх стенах, но нужно ещё немного потерпеть. Это важно для всех нас. Во многом наше спасение — в самоизоляции», — сказал глава Башкортостана.

В прошлом году в детской поликлинике при городской больнице Салавата отремонтировали два верхних этажа и кровлю, обустроили «Открытую регистратуру», реконструировали входную группу, создав условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оснастили учреждение новым диагностическим и лечебным оборудованием. По словам заведующей Татьяны Шептулиной, поликлиника рассчитана на 480 посещений в смену. Она обслуживает 31 педиатрический участок, охватывая свыше 900 детей.

Радий Хабиров поручил провести дополнительные ремонтные работы, в частности, обновить фасад здания. Глава региона поблагодарил медиков за самоотверженный труд в условиях распространения коронавирусной инфекции.

ИА «Башинформ»
Теги: Башкирские дворики, ремонт поликлиник, Радий Хабиров
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