Фото: Лиза Алерт В Башкирии неизвестные представляются волонтерами «Лиза Алерт» и ищут зараженных Covid-19 Фото: Лиза Алерт

В одном из сел Стерлитамакского района Башкирии неизвестные люди ищут тех, кто заражен новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили местные жители на горячую линию поисково-спасательного движения «Лиза Алерт. Башкортостан».

«Обещают показать документы, которые подтверждают, что они добровольцы отряда», — уточнили волонтеры.

В «Лизе Алерт» сообщили, что не занимаются поиском зараженных и не осуществляют поквартирный или подомовой обход.

«Кроме того, мы не выдаем удостоверения нашим добровольцам. Подтвердить его личность можно, позвонив на нашу горячую линию 8-800-700-54-52», — объяснили добровольцы.

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