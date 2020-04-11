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В Уфе начали ремонт дорожного полотна на улице Новожёнова

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе начали ремонт дорожного полотна на улице Новожёнова Фото: администрация Уфы

Почти полтора километра дорожного полотна и старых бордюров заменят на улице Новожёнова этим летом. На участок от Уфимского шоссе до улицы Маршала Жукова уже привезли материалы. После монтажа бордюрных камней дорожные строители приступят к снятию старого слоя асфальта и укладке нового. Работы планируется завершить до 15 сентября.

Автомобилистов о ремонте будут предупреждать знаки и информационные щиты. О перекрытии улицы пока не сообщается.

Улицу Новожёнова благоустраивают по проекту «Улица Победы», который реализует Минтранс РФ и команда «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Справка

Ивану Ивановичу Новожёнову было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза 24 марта 1945 года за подвиг, совершенный в бою 20 августа 1944 года. В районе Викснас Литовской ССР орудия батареи стояли для стрельбы прямой наводкой по наступающим крупным силам танков, самоходных орудий и пехоты противника. Новожёнов открыл по наступающему врагу сокрушительный огонь из орудий батареи, преграждая противнику путь наступления. 18 танков противника двигались на батарею Ивана Ивановича, на первых минутах боя два танка батареей были подбиты. В этом неравном бою батарея Новожёнова сдерживала атаку врага в течение шести часов и уничтожила до роты гитлеровцев, а когда оставшиеся бойцы батареи были убиты, он сам, истекая кровью, продолжал отстреливаться и погиб смертью храбрых.

ИА «Башинформ»
Теги: дорожный ремонт
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