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В Уфе горожан на субботниках заменят техника и сотрудники коммунальных служб

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе горожан на субботниках заменят техника и сотрудники коммунальных служб Фото: администрация Уфы

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, традиционные весенние субботники в Уфе будут проходить без участия горожан. По данным уфимской администрации, их заменят техника и сотрудники коммунальных служб. В субботнике, проведенном 3 апреля, участвовало 3200 коммунальщиков и 450 единиц техники. Сейчас коммунальные службы города работают в штатном режиме, за исключением сотрудников старше 65 лет, отправленных на домашний карантин.

Особый акцент будет сделан на применении техники, парк которой в последнее время был серьезно пополнен и обновлен. На уборку уфимских дорог ежедневно выходит более 250 единиц спецтехники и 600 рабочих. Подметально-вакуумные машины «Вихрь» и «Унимог» собирают мусор и пыль. Затем происходит промывка проезжей части из поливальных машин водой с добавлением специального дорожного шампуня и дезинфицирующих средств.

Всего в Уфе у коммунальщиков есть 80 поливальных и 60 подметально-вакуумных машин — так называемых «дорожных пылесосов». Особую ценность в условиях самоизоляции и дефицита рабочих рук имеет недавно закупленная малогабаритная уборочная техника, способная успешно работать на узких тротуарах, парковых дорожках и в городских дворах.

Сергей Николаев
Теги: Уфа, субботники
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