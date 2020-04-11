Фото: администрация Уфы В Уфе горожан на субботниках заменят техника и сотрудники коммунальных служб Фото: администрация Уфы

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, традиционные весенние субботники в Уфе будут проходить без участия горожан. По данным уфимской администрации, их заменят техника и сотрудники коммунальных служб. В субботнике, проведенном 3 апреля, участвовало 3200 коммунальщиков и 450 единиц техники. Сейчас коммунальные службы города работают в штатном режиме, за исключением сотрудников старше 65 лет, отправленных на домашний карантин.

Особый акцент будет сделан на применении техники, парк которой в последнее время был серьезно пополнен и обновлен. На уборку уфимских дорог ежедневно выходит более 250 единиц спецтехники и 600 рабочих. Подметально-вакуумные машины «Вихрь» и «Унимог» собирают мусор и пыль. Затем происходит промывка проезжей части из поливальных машин водой с добавлением специального дорожного шампуня и дезинфицирующих средств.

Всего в Уфе у коммунальщиков есть 80 поливальных и 60 подметально-вакуумных машин — так называемых «дорожных пылесосов». Особую ценность в условиях самоизоляции и дефицита рабочих рук имеет недавно закупленная малогабаритная уборочная техника, способная успешно работать на узких тротуарах, парковых дорожках и в городских дворах.