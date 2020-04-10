Фото: ГИБДД Уфы Уфимца за рулем тонированного BMW X6 без прав оштрафовали по четырем статьям Фото: ГИБДД Уфы

Уфимские дорожные полицейские 10 апреля на улице Степана Халтурина заметили тонированный BMW X6 без регистрационных номеров. Госавтоинспекторы остановили автомобиль для проверки документов.

По данным пресс-службы столичной ГИБДД, за рулем оказался 33-летний уфимец с просроченным водительским удостоверением. Также выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован.

В итоге на нарушителя составили протокол по четырем статьям КоАП. Элитный автомобиль отправили на штрафстоянку.